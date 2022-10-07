Расписание электричек в Сочи изменится из-за футбольного матча

Пригородные электрички в Сочи 8 октября проедут мимо остановок «Известия» и «Олимпийская деревня». Связано это с обеспечением безопасности при посадке и высадке пассажиров. В этот день на стадионе «Фишт» пройдет футбольный матч в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В субботу городская электричка будет выезжать с автовокзала Сочи, затем остановится в Мацесте и Хосте, после этого на железнодорожном вокзале в Адлере и проследует до конечной остановки — жд-станции в Имеретинском курорте.

Вечером на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» встретится с «Локомотивом» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.00.

Ранее Юга.ру писали, что из аэропорта Сочи и обратно будут ходить две дополнительные «Ласточки» в Краснодар и Ростов-на-Дону. С 11 октября «Ласточка» № 808/807 Имеретинский курорт — Ростов-на-Дону начнет курсировать от аэропорта Сочи. Время отправления — 02:02, время в пути около 8,5 часов.