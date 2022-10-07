В Ростовской области мужчину обвинили в терроризме за участие в поджоге администрации

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Против жителя Ростовской области возбудили два уголовных дела за поджог районной администрации

ТАСС со ссылкой на ростовскую ФСБ сообщает, что жителю посёлка Зимовники выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт, поджог в целях дестабилизации органов власти или воздействия на их решения).

Оперативники заявляют, что гражданин Шведов причастен к поджогу кабинета в администрации Зимовниковского района в ночь на 29 сентября. При этом никто не пострадал. 

«По месту жительства обвиняемого найдены инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению», — объяснили в МВД. 

СМИ написали, что краснодарцу, мобилизованному мотострелком, вернут его специальность:

По версии полицейских, Шведов выражал протест против специальной военной операции России в Украине и частичной мобилизации. 

Ранее из-за этого же преступления против мужчины возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. 

Мужчину заключили под стражу до 26 ноября. 

Напомним, в ночь на 6 октября в Горячем Ключе подожгли военкомат. А 26 сентября житель Волгоградской области поджёг военкомат и собственный автомобиль. 

Пожары Терроризм ФСБ Частичная мобилизация для СВО

Новости

«Термобелье, дроны, тепловизоры сегодня намного важнее». В Ялте и Новороссийске власти отказываются от дополнительных расходов на Новый год
В Новороссийске нашли 100-килограммовую авиабомбу. В городе ввели режим ЧС
Дали отсрочку и мобилизовали. В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника
В РФ запретили ездить на электросамокатах быстрее 25 км/ч и обновили знаки парковки, которые тестировали в Краснодаре
В Ростовской области мужчину обвинили в терроризме за участие в поджоге администрации
СМИ написали, что краснодарцу, мобилизованному мотострелком, вернут его специальность. Но жена заявила, что ВУС не исправили

Лента новостей

Место, где лежит олимпийская пыль
Вчера, 19:00
Место, где лежит олимпийская пыль
Чем живёт первая и единственная в России федеральная территория
Дали отсрочку и мобилизовали
Сегодня, 14:57
Дали отсрочку и мобилизовали
В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника
В Новороссийске нашли 100- килограммовую авиабомбу
Сегодня, 15:05
В Новороссийске нашли 100- килограммовую авиабомбу
В городе ввели режим ЧС

Реклама на сайте