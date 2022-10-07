В Ростовской области мужчину обвинили в терроризме за участие в поджоге администрации

Против жителя Ростовской области возбудили два уголовных дела за поджог районной администрации

ТАСС со ссылкой на ростовскую ФСБ сообщает, что жителю посёлка Зимовники выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт, поджог в целях дестабилизации органов власти или воздействия на их решения).

Оперативники заявляют, что гражданин Шведов причастен к поджогу кабинета в администрации Зимовниковского района в ночь на 29 сентября. При этом никто не пострадал.

«По месту жительства обвиняемого найдены инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению», — объяснили в МВД.