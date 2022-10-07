Напомним, явившись в военкомат в первый день мобилизации, 23 сентября Максим Шабадаш получил обратно свой военный билет с мобилизационным предписанием, где военно-учетная специальность 191000 оказалась изменена на 021000. Еще в документе появилась ошибка в фамилии, но менять его не стали.

Его жена Марина Шабадаш заявила, что муж не проходил переобучения и медкомиссии. Об отсутствии медкомиссий в военкомате и в части свидетельствует то, что Шабадаш получил положительный тест на коронавирус 21 сентября, то есть его доставили в Буденновск с подтвержденным ковидом.

Сборы должны были закончиться вчера, а его взвод отправили еще в субботу. «Видимо, повлияло, что я подняла шумиху, и мужа задержали», — сказала тогда Марина.

6 октября в 14:17 «Комсомольская правда» опубликовала новость с комментарием заместителя военкома Краснодарского края Алексея Чугункина: «Достаточно интересный случай. Если есть возможность, супруга пусть напишет заявление на имя военного комиссара Краснодарского края. И мы походатайствуем, чтобы его определили на службу именно начальником топослужбы или в топографическую часть, которая занимается вопросами геодезии и картографии».