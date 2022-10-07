СМИ написали, что краснодарцу, мобилизованному мотострелком, вернут его специальность. Но жена заявила, что ВУС не исправили
Жена Максима Шабадаша рассказала, что ее мужа-топогеодезиста по-прежнему намерены отправить отправить в зону СВО мотострелком
Напомним, явившись в военкомат в первый день мобилизации, 23 сентября Максим Шабадаш получил обратно свой военный билет с мобилизационным предписанием, где военно-учетная специальность 191000 оказалась изменена на 021000. Еще в документе появилась ошибка в фамилии, но менять его не стали.
Его жена Марина Шабадаш заявила, что муж не проходил переобучения и медкомиссии. Об отсутствии медкомиссий в военкомате и в части свидетельствует то, что Шабадаш получил положительный тест на коронавирус 21 сентября, то есть его доставили в Буденновск с подтвержденным ковидом.
Сборы должны были закончиться вчера, а его взвод отправили еще в субботу. «Видимо, повлияло, что я подняла шумиху, и мужа задержали», — сказала тогда Марина.
6 октября в 14:17 «Комсомольская правда» опубликовала новость с комментарием заместителя военкома Краснодарского края Алексея Чугункина: «Достаточно интересный случай. Если есть возможность, супруга пусть напишет заявление на имя военного комиссара Краснодарского края. И мы походатайствуем, чтобы его определили на службу именно начальником топослужбы или в топографическую часть, которая занимается вопросами геодезии и картографии».
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Вечером того же дня Чугункина процитировал телеграм-канал «Типичный Краснодар™»: «Учитывая то, что Максим является высококлассным специалистом в области аэрофотосъемки <...>, его пообещали определить на службу начальником топослужбы или в топографическую часть».
Жена мобилизованного Марина Шабадаш не подтвердила редакции Юга.ру эти заявления:
«Его специальность никто не исправил. И отправляют мотострелком со следующим взводом — завтра или послезавтра. Отправляют из-за военной кафедры. Мое заявление в краевой военкомат написано 29 сентября. Оно у них есть. У меня заверенная копия тоже есть. Не понимаю, почему «Комсомольская правда» вывернула все иначе, хотя информацию я им давала. Написано, конечно, красиво — каждый случай рассматривают индивидуально. По факту никто ничего не рассматривал».
Она утверждает, что в мобилизационном предписании до сих пор остается неверная ВУС. «Личное дело ему вряд ли дадут посмотреть, потому что из-за огласки в части все очень злы на него», — добавила Марина.
Как сообщали Юга.ру, мобилизованного в Краснодаре айтишника с косоглазием пообещали вернуть домой после огласки в СМИ. 5 октября житель Волгограда подал первый в ЮФО судебный иск к военному комиссариату по частичной мобилизации. Суд принял его к рассмотрению.
6 октября в РФ расширили категории граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации: теперь она полагается учащимся и коммерческих вузов с государственной аккредитацией.
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