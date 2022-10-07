Краснодарцев приглашают на бесплатные спортивные тренировки в парке «Солнечный остров»

С 8 по 30 октября все желающие смогут поучаствовать в различных тренировках от банка РНКБ оффлайн в Симферополе, Севастополе и Краснодаре или онлайн из любой точки России

Банк РНКБ запустил «Программу здорового образа жизни» в рамках масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга» в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Программа предусматривает бесплатные занятия в четырех направлениях: спорт, здоровье, экология, творчество.

Где?

Занятия различными видами спорта будут проходить в крытых павильонах в трёх городах:

в Краснодаре — в парке «Солнечный остров»;

в Симферополе — в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина;

в Севастополе — в парке Победы.



Когда?

с 8 по 30 октября все желающие смогут принять участие в офлайн-мероприятиях в Симферополе, Севастополе и Краснодаре или онлайн из любой точки России. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

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Также все желающие могут в рамках программы стать слушателями интерактивных лекториев, направленных на развитие и популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни. Кроме того, в рамках проекта пройдут познавательные онлайн-викторины.

Участие в активностях и лекциях «Программы ЗОЖ» даёт возможность зарабатывать баллы и обменивать их на полезные призы. Трёх самых активных участников в каждом из городов наградят ценными подарками. Также призы получат те, кто посетит наибольшее количество спортивных занятий.

«Программа здорового образа жизни» — часть масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга», которую РНКБ запустил этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте.