В Ростуризме рассказали о правилах выезда за границу в период частичной мобилизации

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, что во время частичной мобилизации нет запрета на пересечение границ

В условиях частичной мобилизации ограничения на передвижения граждан по стране и за ее пределы не предусматриваются, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она объяснила, что при получении отказа на выезд из страны можно потребовать документ, в котором будут указаны основания такого решения. Но это действует в том случаем, если не приходила повестка.

Она добавила, что официальный отказ на выезд за рубеж понадобится, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура и минимизации расходов.

По ее словам, если повестка пришла после покупки путевки, то ее можно переоформить на кого-то другого, вернуть деньги или перенести поездку. Сделать это можно, предоставив в турагентство копию повестки.

«В случае отмены тура возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т.д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата», — пояснила Догузова.

Ранее Юга.ру рассказывали, что частичную мобилизацию объявили в РФ 21 сентября. После этого СМИ писали, что россияне массово начали искать способы уехать из страны. Билеты на самолеты в страны СНГ подорожали до 500 тыс. рулей, а на границах с Грузией и Абхазией растянулись многокилометровые пробки.

Как жители Краснодарского и Ставропольского краев добирались в Грузию можно почитать здесь. Также мы собрали истории краснодарцев, переехавших в СНГ.