В Новороссийске могут начать кремировать в картонных гробах
Депутаты комитета Гордумы Новороссийска по вопросам ЖКХ одобрили поправки в «Положение о порядке деятельности крематория»
Изменения инициированы городской прокуратурой.Согласно поправкам, теперь будут допускать кремацию умерших в гробах из плотного картона. Такая практика распространена во многих странах: меньше стоимость, материал быстрее сгорает, что экономит топливо, в атмосферу поступает меньше углекислого газа. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».
Картонными гробами страну будет обеспечивать Севастополь, там ООО «Центр упаковки и дизайна» запустил производство нового изделия под названием «Ритуал» из экологически чистого пятислойного гофрокартона.
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Кроме того, для процедуры достаточно иметь справку о смерти и паспорт заявителя (в том числе загранпаспорт) — раньше нужно было взять ещё разрешение на кремацию. Проезд на территорию многофункционального похоронного центра сделают свободным.
Сложнее станет кремировать тело человека, умершего насильственной смертью. Потребуется разрешение следственных органов.
Действие новых поправок начнется в конце октября после утверждения обновленного порядка.
Журналистка Юга.ру позвонила директору новороссийского крематория Сергею Новикову, чтобы узнать подробности. Он от комментария отказался, уточнив, что ничего не знает о поправках.
Ранее Юга.ру делали большой репортаж из новороссийского крематория. Узнали, как проходит церемония прощания с усопшим, как работает кремационная печь, что происходит с телом, что делать с урной.