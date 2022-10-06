В Новороссийске могут начать кремировать в картонных гробах

Депутаты комитета Гордумы Новороссийска по вопросам ЖКХ одобрили поправки в «Положение о порядке деятельности крематория»

Изменения инициированы городской прокуратурой.Согласно поправкам, теперь будут допускать кремацию умерших в гробах из плотного картона. Такая практика распространена во многих странах: меньше стоимость, материал быстрее сгорает, что экономит топливо, в атмосферу поступает меньше углекислого газа. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий». Картонными гробами страну будет обеспечивать Севастополь, там ООО «Центр упаковки и дизайна» запустил производство нового изделия под названием «Ритуал» из экологически чистого пятислойного гофрокартона.