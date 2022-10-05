5 октября Северо-Кавказская таможня сообщила, что пробка перед КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе закончилась. ГИБДД эвакуирует оставленные автомобили на штрафстоянку

Об окончании пробки сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления: «Сейчас на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и желающих пересечь границу там тоже уже нет». На сайте Федеральной таможенной службы можно посмотреть официальные данные о загруженности автомобильных пунктов пропуска. В 6:00 4 октября ведомство отчиталось о 604 легковых, оформленных к выезду из РФ за предыдущие сутки, и 10 ожидающих очереди. За те же сутки 600 грузовых машин проехали, 480 ожидали очереди. На 6:00 5 октября за предыдущие сутки 605 легковых проехали и ни одной не осталось в очереди; грузовые — 444 проехали и 550 в очереди. При этом с 21 сентября по 2 октября число пропущенных машин ни разу не опускалось ниже 1000 за сутки.

100 тыс. за проезд и кавказцы, спящие на картонках: Истории о попытках пересечь границу с Грузией

3 октября вице-премьер республики Северная Осетия — Алания Ирбек Томаев сообщил, что границу РФ и Грузии в обоих направлениях за неделю пересекли почти 70 тыс. человек. Он заключил, что ситуация перед Верхним Ларсом нормализовалась, когда из-за гуманитарной катастрофы в республике ввели режим повышенной готовности и запретили проезд машин из других регионов к границе с Грузией. На пункте военкомата, развернутом на границе, продолжают проверять, подлежит ли выезжающий человек частичной мобилизации. Повестки там вручили уже 180 мужчинам. Также с 20-километровой зоны между Владикавказом и Верхним Ларсом коммунальные службы вывезли 12 тонн мусора.

Утром 5 октября глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что машины, брошенные перед границей с Грузией, ГИБДД эвакуирует на штрафстоянку. Правозащитник сослался на рассказ владельца одной из оставленных машин, который отправил ключи и документы знакомому, чтобы тот забрал его автомобиль: «Знакомый в частном разговоре с начальником полка ДПС узнал, что есть устный приказ выдавать авто только собственникам по ПТС». Чиков добавил, что машину можно забрать по нотариальной доверенности и ПТС, и посоветовал обращаться к адвокату «Агоры» на Северном Кавказе Андрею Сабинину. 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал передавать машины, оставленные на границах РФ, семьям мобилизованных. Собеседник редакции Юга.ру подтвердил, что столкнулся с такой же ситуацией: по телефону дежурной части владикавказской ГИБДД, ответственной за дорогу к Верхнему Ларсу, ему сказали, что получить машину со штрафстоянки можно либо лично, либо по доверенности.