Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день

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  • Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Осенью 2022 года среднедневное количество платежей в мобильном приложении «РНКБ 24/7» превысило 500 тыс. в день

В начале года этот показатель составлял в среднем 340 тыс. платежей в день. Всего в сентябре в мобильном приложении РНКБ пользователи-физлица совершили более 13 млн платежей — это примерно на 25% больше, чем в январе 2022 года.

Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года до 1,5 млн человек. Один из приоритетов работы банка — развитие финансовой грамотности населения и обучение клиентов работе с дистанционными каналами обслуживания.

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Рост количества платежей также связан с постоянным расширением функционала мобильного приложения банка. Так, в 2022 году в приложении появилась возможность оформления кредита наличными и обновления данных клиента на сервисе госуслуг без визита в офис банка. Кроме того, увеличилось количество поставщиков коммунальных услуг, по которым клиент может увидеть задолженность в режиме реального времени. 

В топ-5 самых популярных типов платежей входят оплата коммунальных услуг и услуг связи, внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей. В чате мобильного приложения РНКБ можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения банк рекомендует регулярно обновлять версию приложения до актуальной.

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал клиентам 3 млн бесконтактных карт «Мир».

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