Компания H&M начала закрывать магазины в России. Точки в Краснодаре пока открыты

Ритейл H&M приступил к закрытию российских магазинов. В оставшихся опять началась распродажа

Шведский ритейлер H&M начал закрывать российские магазины. В оставшихся точках продолжают распродавать товар, сообщило РИА «Недвижимость».

В московском торговом центре «Москворечье» на магазин уже повесили табличку с текстом, что точка окончательно закрыта. В магазине на Сходненской покупателей предупреждали, что закроются 5 октября.

Магазины сети H&M в Краснодаре есть в ТЦ «Галерея», «Красная площадь», «СБС Мегамолл» и OZ Молл. Все точки продолжают работать.

Ранее Юга.ру рассказывали, что сеть H&M решила приостановить работу в России в марте. В июле стало известно, что перед закрытием компания решила запустить финальную распродажу. Магазины в Краснодаре открылись 11 августа. В августе из России окончательно ушла IKEA.