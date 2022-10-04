Компания H&M начала закрывать магазины в России. Точки в Краснодаре пока открыты

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ритейл H&M приступил к закрытию российских магазинов. В оставшихся опять началась распродажа

Шведский ритейлер H&M начал закрывать российские магазины. В оставшихся точках продолжают распродавать товар, сообщило РИА «Недвижимость».

В московском торговом центре «Москворечье» на магазин уже повесили табличку с текстом, что точка окончательно закрыта. В магазине на Сходненской покупателей предупреждали, что закроются 5 октября. 

Магазины сети H&M в Краснодаре есть в ТЦ «Галерея», «Красная площадь»,  «СБС Мегамолл» и OZ Молл. Все точки продолжают работать. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что сеть H&M решила приостановить работу в России в марте. В июле стало известно, что перед закрытием компания решила запустить финальную распродажу. Магазины в Краснодаре открылись 11 августа. В августе из России окончательно ушла IKEA. 

Торговля

Новости

Перевозчикам Краснодарского края компенсируют рост затрат на запчасти и топливо. На это выделили 284 млн рублей
В Сочи во время шторма мужчина пошел купаться в море и пропал
Компания H&M начала закрывать магазины в России. Точки в Краснодаре пока открыты
В России одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Объясняем, как их оформить
«Выбираю между бронежилетом и адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами в позвоночнике
В Сочи будут судить директора санатория. На базе здравницы проходил шахматный турнир, участницу которого загрызли собаки

Лента новостей

Сбежали или релоцировались
Вчера, 18:00
Сбежали или релоцировались
Шесть историй краснодарцев, уехавших от мобилизации в другие страны
Кубанский «Не биг-мак»: как приготовить идеальный бургер в домашних условиях
Сегодня, 12:29 Реклама
Кубанский «Не биг-мак»: как приготовить идеальный бургер в домашних условиях
«Выбираю между бронежилетом и адвокатом»
Сегодня, 16:59
«Выбираю между бронежилетом и адвокатом»
Краснодарца мобилизовали с грыжами в позвоночнике

Реклама на сайте