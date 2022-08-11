«Какой-то ажиотаж». В Краснодаре заработал магазин H&M

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Шведская сеть магазинов H&M временно возобновила работу в Краснодаре

Напомним, сеть магазинов H&M временно приостановила работу в марте. В июле стало известно, что компания окончательно решила уйти из России, но перед закрытием обещали запустить финальную распродажу.

Изначально сообщалось, что магазины откроются 1 августа, но затем сказали, что сеть будет открываться постепенно в течение августа. Первые магазины открылись в Москве и Санкт-Петербурге. 

Сайт H&M недоступен в России. Распродажа проходит только в физических магазинах. В компании отметили, что возврат и обмен товара доступен, а вот расплатиться подарочным сертификатом нельзя. Но его можно обменять на деньги. Также магазин больше не принимает текстильные вещи на переработку.

В Краснодаре магазин H&M открылся 10 августа в ТРЦ «Красная Площадь». В телеграм-каналах города писали, что цены не снизили, но очереди все равно выстроились:

«В H&M на «Красной Площади» какой-то ажиотаж». Куча народу, очередь в примерочные».

Точную дату окончания распродажи в компании не называют. Там сказали, что магазины будут открыты, пока не распродадут большую часть стока.

Как писали Юга.ру, в России закрываются магазины IKEA. Сеть распродает товары с 5 июля. Закончится распродажа 15 августа.

Краснодар Торговля

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