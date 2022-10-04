Морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском завершится на этой неделе

Краснодарский край

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  • © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Организатор перевозок сообщил, что навигация по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи и обратно продлена до 7 октября включительно

Об этом сообщается на сайте компании «Водоходъ». Из Новороссийска в Геленджик взрослый и детский билеты стоят 600 и 300 рублей соответственно, до Сочи — 3 тыс. 500 и 2 тыс. 200 рублей. Посадка на судно строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для рёбенка.

Как писали Юга.ру, 20 августа на сайте компании «Водоходъ» приостановили продажу билетов по всем маршрутам по техническим причинам. Подробную информации о причинах остановки навигации в компании не сообщили, но несколько раз запрет на продажу билетов продлевали. 29 августа морское сообщение возобновили, но только по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи и обратно.

По информации перевозчика, поездки из Сочи в Сухум приостановлены. Причины и дату запуска сообщения компания не называет. В Крыму ещё в августе остановили морские перевозки между Севастополем и Ялтой — сезон навигации там завершился.

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