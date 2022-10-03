Ростелеком объявил победителей XI конкурса региональных журналистов и блогеров

Реклама Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric) подвел итоги XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2429 работ, из них допущено 2104 работы от более чем 1200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие зарегистрировали от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Номинация «Печатная пресса»:

Номинация «Телевидение»:

Номинация «Радио и подкасты»:

 Номинация «Интернет-СМИ»:

Номинация «Социальные медиа»:

  • 1 место — Вера Волошинова, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;
  • 2 место — Анастасия Анпилогова, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;
  • 3 место — Никита Перфильев, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Олеся Бондаревская, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Наталья Горбань, газета «Дело»).

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное «Шестое чувство» (Екатерина Кравченко, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Матрена Кондратьева, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).

Читайте также:

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подали 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily; Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК; Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»; Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»; Сергей Половников — руководитель Content Review; Александр Янкевич — главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»; Наталия Деянова — заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям Systeme Electric; Кристина Быковская — руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric.

Куда податься кубанскому журналисту:

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Журналистика Интернет Конкурсы Ростелеком

Новости

На модернизацию очистных сооружений на Черноморском побережье планируют потратить 66 млрд рублей
Что известно о том, сколько продлится частичная мобилизация в России
Футболист «Краснодара» Сулейманов может пропустить выездной матч в Польше. В стране действуют ограничения на въезд россиян
В Краснодарском крае проверят системы оповещения населения
В Краснодаре на Главной городской площади на один день открыли мобильный военкомат
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру «быков»

Лента новостей

Реклама на сайте