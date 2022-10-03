Ростелеком объявил победителей XI конкурса региональных журналистов и блогеров

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric) подвел итоги XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2429 работ, из них допущено 2104 работы от более чем 1200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие зарегистрировали от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Номинация «Печатная пресса»:

Номинация «Телевидение»:

Номинация «Радио и подкасты»:

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Кристина Борисова, «Школьник из Пскова разработал приложение «Электронный дневник»», Прессапарте/Pressaparte.ru;

2 место — Светлана Хромова, «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых», ИА «Пенза-Пресс»;

3 место — Юлия Мальцева, «Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести?», 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Вера Волошинова, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;

2 место — Анастасия Анпилогова, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;

3 место — Никита Перфильев, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Олеся Бондаревская, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Наталья Горбань, газета «Дело»).

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное «Шестое чувство» (Екатерина Кравченко, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Матрена Кондратьева, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).