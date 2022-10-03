Ростелеком объявил победителей XI конкурса региональных журналистов и блогеров
«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric) подвел итоги XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.
В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2429 работ, из них допущено 2104 работы от более чем 1200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие зарегистрировали от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.
Номинация «Печатная пресса»:
- 1 место — Артем Коваленко, «Новый ЦОД лучше старых двух», журнал «Эксперт-Урал»;
- 2 место — Ольга Журавлева, «Жизнь в 3D», ИД «Липецкая газета»;
- 3 место — Евгений Афанасьев, «Квест с лопатой и сварочным аппаратом или Как варить оптику в метель», журнал IT-News+.
Номинация «Телевидение»:
- 1 место — Эльвира Ефимова, «IT-коровники в сибирской глубинке», телеканал «Енисей»;
- 2 место — Любовь Истратова, «Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип», ГТРК «Россия. Владимир»;
- 3 место — Екатерина Талалай, «Ближе к звездам: космофест «Восточный-2021»», Амурское областное телевидение.
Номинация «Радио и подкасты»:
- 1 место — Анатолий Тверитнев, «Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах?», аудиоподкаст «Нейро Английский»;
- 2 место — Антон Черепок, «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?», Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;
- 3 место — Дина Романовская, «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах», ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».
Номинация «Интернет-СМИ»:
- 1 место — Кристина Борисова, «Школьник из Пскова разработал приложение «Электронный дневник»», Прессапарте/Pressaparte.ru;
- 2 место — Светлана Хромова, «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых», ИА «Пенза-Пресс»;
- 3 место — Юлия Мальцева, «Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести?», 72.ру.
Номинация «Социальные медиа»:
- 1 место — Вера Волошинова, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;
- 2 место — Анастасия Анпилогова, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;
- 3 место — Никита Перфильев, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.
Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Олеся Бондаревская, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Наталья Горбань, газета «Дело»).
В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное «Шестое чувство» (Екатерина Кравченко, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Матрена Кондратьева, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).
Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подали 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.
Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily; Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК; Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»; Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»; Сергей Половников — руководитель Content Review; Александр Янкевич — главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»; Наталия Деянова — заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям Systeme Electric; Кристина Быковская — руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric.
Куда податься кубанскому журналисту:
Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.