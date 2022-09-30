Песков: Атаки на новые регионы станут нападением на Россию. В Кремле готовы подписать договор о вступлении в РФ территорий из зоны СВО

30 сентября в 15:00 в Кремле планируют подписать договор о вступлении в РФ новых территорий из зоны специальной военной операции

Россия будет воспринимать удары по своим новым территориям со стороны Украины как акт агрессии, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничем иным это не будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли удары со стороны Украины по новым территориям восприняты как акт агрессии против России.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00 по московскому времени.

С 23 по 27 сентября проходило голосование по вхождению республик в состав России. На Кубани открыли 22 участка для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее Юга.ру рассказывали как прошел митинг за референдумы в Краснодаре.