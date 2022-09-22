На Кубани откроют 22 участка для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Голосование пройдет в течение 5 дней с 23 по 27 сентября. Участки откроют по всему краю

На Кубани организовали по 7 участков для голосования граждан ДНР и ЛНР, а также по 4 участка для жителей Херсонской и Запорожской областей.

По информации краевого избиркома с 23 по 26 сентября голосование пройдет в выездных пунктах. 27 сентября голосование пройдет на самих избирательных участках с 8 утра до 16:00. Однако, время может измениться.

С 23 по 26 сентября участковые комиссии будут выезжать по установленным маршрутам. При их планировании будут учитывать места проживания участников референдума и поступающие заявки на голосование.

Чтобы обеспечить информирование потенциальных избирателей запустят колл-центр. Дозвониться можно будет по номеру: +7 988 245 0898. Он будет работать с 23 сентября по 27 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в России откроют больше 180 участков для голосования на референдумах народных республик. В первую очередь в регионах где проживают больше всего беженцев. Краснодарский край как раз один из таких.

Как ранее писали Юга.ру участки для голосования жителей Херсонской области откроют в Крыму.