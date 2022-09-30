Дорожники к концу октября отремонтируют повреждённую оползнем трассу в Сочи

В Сочи к концу октября планируют завершить ремонт участка трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией в районе села Головинка

На сайте ФКУ «Черноморье» сообщают, что рабочие уже приступили к устройству слоев дорожной одежды и монтажу элементов обустройства. Дорожники заканчивают откосы, укладывают слои асфальта и устраивают новое ограждение. К концу октября планируют завершить все работы, снять реверсивное движение и сдать объект в эксплуатацию.

В начале лета готовность участка трассы была 85%, однако работы пришлось приостановить из-за возросшего автомобильного потока в сторону Сочи.

Напомним, в октябре 2021 года на участке трассы А-147 Джубга — Сочи в районе поворота в поселок Сергей-Поле сошёл оползень шириной около 200 метров.

Как писали Юга.ру, специалисты Ростехнадзора при проверке строительства Дальнего Западного обхода Краснодара обнаружили 13 нарушений. В отношении юрлиц и ответственных работников возбуждены четыре административных дела по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение строительных регламентов и требований в области строительства).