В районе Сочи из-за ремонта временно изменится схема движения

Напомним, в октябре 2021 года на участке трассы А-147 Джубга — Сочи в районе поворота в поселок Сергей-Поле сошел оползень шириной около 200 метров. Тогда дорожные службы начали возводить подпорную стену. На участке построили нижнюю стену длиной 156 метров.

Теперь дорожники приступили ко второму этапу работ. Из-за этого с 10 мая на участке км 168+700 — км 168+900 трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией временно изменится схема движения.

Из Дагомыса в центр Сочи теперь можно будет доехать не по основному направлению, а через съезд в районе Батумского шоссе, 94/20 (вблизи магазина «Магнит») с дальнейшим выездом на трассу в районе пересечения с улицами Славы и Прозрачной. Работы планируют закончить до начала лета, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». Схему движения можно посмотреть здесь.