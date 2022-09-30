Уралсиб вошёл в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Реклама Вся Россия

Распечатать

  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в сентябре 2022 года по версии портала «Выберу.ру»

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.2022.

В числе лучших 10 программ — кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

Читайте также:

При ранжировании продуктов учитывали не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, сумма ежемесячных платежей, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и её влияние на снижение ставки, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Узать подбробности об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ранее Юга.ру писали, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг Уралсиба на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Финансы Экономика

Новости

В Геленджике отменили свадебный забег «White Bride Ultra Gelendzik 2022»
Краснодарскому адвокату вручили повестку в отделе полиции. Он пришёл туда помочь задержанным девушкам
ФАС проверит обоснованность цен на армейское обмундирование и снаряжение
В Геленджике рекультивируют старую мусорную свалку за 756 млн рублей
В Краснодарском крае семерых ошибочно мобилизованных вернули домой. Остальным обещали заплатить по 100 тыс. рублей
В Геленджике пройдет международный забег. Спортсмены приедут из 9 стран

Лента новостей

«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Вчера, 15:18
«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Краснодарскому айтишнику вместо брони дали автомат
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!»
Вчера, 18:07
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!»
В Дагестане мужчин призывали в военкомат по громкоговорителям
В Ростовской области приостановили мобилизацию
Вчера, 17:45
В Ростовской области приостановили мобилизацию

Реклама на сайте