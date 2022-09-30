Уралсиб вошёл в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в сентябре 2022 года по версии портала «Выберу.ру»

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.2022.

В числе лучших 10 программ — кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При ранжировании продуктов учитывали не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, сумма ежемесячных платежей, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и её влияние на снижение ставки, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Узать подбробности об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БА Н К УРАЛСИБ» .