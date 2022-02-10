Банк Уралсиб вошел в топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLab

В рейтинге удобства цифровых каналов Уралсиб-онлайн занял 4-е место среди 21 банка, оцененных за 2021 год. Удобство цифровых платформ аналитики оценивали по 17 критериям, среди которых: переводы через Систему быстрых платежей (СБП), переводы между своими счетами и по номеру карты, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, открытие вклада и т. д.

При составлении рейтинга исследователи оценивали упрощающие решения для пользователей, а также выявляли проблемы онлайн-сервисов. К критериям удобства относились такие возможности, как поиск по списку банков — участников СБП, указание необходимой информации об исходящем переводе в истории операций, автоматический расчет комиссии, наличие функции сканирования карты (с помощью камеры или NFC).

«Мы были рады получить такую высокую экспертную оценку наших сервисов. В основе нашего подхода к развитию продукта стоит клиент, его потребности и ежедневные задачи. Продукт, которым пользуются каждый день, должен быть удобен и прост для всех клиентов без исключения. Поэтому мы постарались учесть самые разные нюансы, провели большое количество интервью с пользователями, а также изучили действующие стандарты и рекомендации специалистов в области медицины, для того чтобы наши сервисы удобны для каждого клиента, включая людей с особенностями здоровья. Результаты рейтинга говорят том, что эта кропотливая работа принесла хорошие результаты, но, безусловно, мы продолжим совершенствовать наши сервисы по различным направлениям», — отметил руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка Уралсиб Дмитрий Наранович.



Как ранее сообщали Юга.ру, банк Уралсиб подвел итоги 2021 года по направлению малого бизнеса.