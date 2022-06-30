АКРА подтвердило кредитный рейтинг Уралсиба на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка Уралсиб на уровне ВВВ (RU), прогноз «Стабильный»
Эксперты агентства отметили, что подтверждение кредитного рейтинга Уралсиба обусловлено адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительными оценками бизнес-профиля и риск-профиля.
Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственную способность к генерации капитала аналитическое агентство продолжает оценивать как высокую. Поддержку данному показателю оказывает значительный объем прибыли за 2021 год, полученной с учетом разовых доходов.
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Текущая оценка бизнес-профиля, по мнению аналитиков агентства, определена хорошим качеством корпоративного управления на уровне сопоставимых по масштабам бизнеса кредитных организаций и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.
Удовлетворительная оценка риск-профиля учитывает умеренный уровень проблемных и потенциально проблемных кредитов и снижающуюся концентрацию портфеля выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.
Также эксперты отметили сбалансированный профиль банка по ликвидности и фондированию.
Ранее Юга.ру сообщали, что Уралсиб добавил в онлайн-банк валютные операции с казахстанским тенге. 9 июня Юга.ру побывали на пресс-конференции в честь презентации совместной банковской карты ФК «Краснодар» и Уралсиба и рассказали, сколько бонусов стоит именное место на стадионе, на какие скидки, подарки и закрытые мероприятия с участием футболистов можно обменять баллы программы лояльности и не только.