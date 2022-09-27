Минцифры опубликовало список профессий, подлежащих отсрочке. Но это относится только к сотрудникам сфер ИТ и связи

Список ИТ-специальностей с правом на отсрочку опубликовали на сайте Минцифры. Но есть нюансы

Минцифры 27 сентября опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, подлежащих отсрочке. Но перечень касается только сотрудников сферы ИТ и связи, подчеркнули в ведомстве.

«Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», — пояснили в Минцифры.

В списке есть математика, ядерная физика, астрономия, химия, радиотехника, теплоэнергетика, машиностроение, механика, проектирование, геология, нефтегазовое дело и гидрометеорология. В перечень попали гуманитарные специальности — журналистика, педагогика, социология, лингвистика, переводоведение, реклама и связи с общественностью. Также в списке есть звукорежиссеры и дизайнеры.

В ведомстве сказали, что просто наличие специальности не дает право отсрочки. Для освобождения от призыва необходимо выполнять в организации критически важные функции.

Заявление на отсрочку должен составить сам сотрудник, но к нему надо будет приложить форму подтверждения. В ней должно быть написано, что работник соответствует всем необходимым требованиям. Документ необходимо подписать электронной подписью гендиректора.

Как писали Юга.ру, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Позже в правительстве рассказали, что под призыв не попадут сотрудники сфер ИТ, связи, СМИ и финансов.