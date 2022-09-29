В Астраханской области развернут пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Там уже ввели режим повышенной готовности

На контрольно-пропускном пункте «Караузек» в Астраханской области на границе с Казахстаном развернут временный мобилизационный пункт. Сделают это в ближайшие дни. Такое решение власти приняли из-за большого количества мужчин призывного возраста, ожидающих выезда, сообщил ТАСС.

В специальных чатах, где люди обсуждают выезд через границу, пишут, что пока пропускают всех. Пользователи отмечают, что на КПП не спрашивают даже военный билет. По словам тех, кто выехал, пограничники задавали формальные вопросы и пропускают даже с долгами по кредиту. Но 27 сентября на КПП заметили БТРы.

Также в чатах сообщили о многокилометровом заторе. Тем, кто только едет в сторону границы, советуют запасаться едой и водой. В пробке люди даже продают свои автомобили, чтобы побыстрее пройти границу пешком.