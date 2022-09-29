В Астраханской области развернут пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Там уже ввели режим повышенной готовности
В ближайшие дни на границе с Казахстаном в Астраханской области появится мобилизационный пункт
На контрольно-пропускном пункте «Караузек» в Астраханской области на границе с Казахстаном развернут временный мобилизационный пункт. Сделают это в ближайшие дни. Такое решение власти приняли из-за большого количества мужчин призывного возраста, ожидающих выезда, сообщил ТАСС.
В специальных чатах, где люди обсуждают выезд через границу, пишут, что пока пропускают всех. Пользователи отмечают, что на КПП не спрашивают даже военный билет. По словам тех, кто выехал, пограничники задавали формальные вопросы и пропускают даже с долгами по кредиту. Но 27 сентября на КПП заметили БТРы.
Также в чатах сообщили о многокилометровом заторе. Тем, кто только едет в сторону границы, советуют запасаться едой и водой. В пробке люди даже продают свои автомобили, чтобы побыстрее пройти границу пешком.
28 сентября глава Красноярского района Руслан Бисенов сообщил в своем телеграм-канале, что в районе объявили режим повышенной готовности. Причиной для этого стала обстановка на трассе в районе КПП «Караузек».
«Основной целью введения режима повышенной готовности является необходимость разгрузить трассу «Астрахань — Красный Яр». Помимо этих мер, на территории около села Караозек будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов, госавтоинспекции и пожарной охраны. Руководству районной больницы рекомендовано организовать дополнительную бригаду скорой медпомощи для дежурства», — дополнил глава.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что гражданам, состоящим на воинском учете, не требуется разрешение от военкомата на передвижение. Это объясняется тем, что при частичной мобилизации норма ст. 21 закона 31-ФЗ не применяется.
Кроме того, утром 29 сентября появилась неофициальная информация, что на границе с Абхазией могут проверять выезжающих по списках мобилизованных. Также несколько дней назад мобильный пункт военкомата появился на границе с Грузией.