Днем 27 сентября власти Северной Осетии — Алании заявили, что повестки на российско-грузинской границе будут получать только жители республики. Но позже замвоенкома сказал, что повестки намерены давать всем гражданам РФ

Об этом ТАСС сообщил в 14:36 со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. «На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву — представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал собеседник агентства.

В 15:34 телеграм-канал РИА «Новости» заявил, что повестки на КПП «Верхний Ларс» вручают только жителям Северной Осетии. Об этом изданию сказали в правительстве региона.

При этом 16:12 сайт ГТРК «Алания» передал заявление заместителя военкома Северной Осетии Абрила Абдуллаева о том, что мобилизационный пункт уже два дня раздавал повестки только жителям Северной Осетии: однако сегодня по согласованию с Минобороны РФ решено выдавать повестки всем гражданам, подлежащим частичной мобилизации, независимо от места их постановки на воинский учет.

Слова Абдуллаева о двух днях работы военкомата на границе противоречат заявлению республиканского МВД, сделанному сегодня утром, 27 сентября. Согласно его тексту, полиция, пограничники и таможня только обсуждали планы открыть пункт военкомата.

«Уже согласован вопрос, чтобы вручать повестки всем, кто пересекает границу и подлежит частичной мобилизации. Соответствующие списки находятся на КПП «Верхний Ларс». К работе уже приступили. Граждан проверяют на наличие оснований на вручение повестки. Дальше гражданин должен сделать выбор. Он может, как и полагается, вернуться в свой военкомат, либо уехать. Но за это предусматривается уголовная ответственность», — высказался замвоенкома.