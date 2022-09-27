На границе РФ и Грузии начали вручать повестки гражданам, бегущим от мобилизации
Днем 27 сентября власти Северной Осетии — Алании заявили, что повестки на российско-грузинской границе будут получать только жители республики. Но позже замвоенкома сказал, что повестки намерены давать всем гражданам РФ
Об этом ТАСС сообщил в 14:36 со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. «На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву — представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал собеседник агентства.
В 15:34 телеграм-канал РИА «Новости» заявил, что повестки на КПП «Верхний Ларс» вручают только жителям Северной Осетии. Об этом изданию сказали в правительстве региона.
При этом 16:12 сайт ГТРК «Алания» передал заявление заместителя военкома Северной Осетии Абрила Абдуллаева о том, что мобилизационный пункт уже два дня раздавал повестки только жителям Северной Осетии: однако сегодня по согласованию с Минобороны РФ решено выдавать повестки всем гражданам, подлежащим частичной мобилизации, независимо от места их постановки на воинский учет.
Слова Абдуллаева о двух днях работы военкомата на границе противоречат заявлению республиканского МВД, сделанному сегодня утром, 27 сентября. Согласно его тексту, полиция, пограничники и таможня только обсуждали планы открыть пункт военкомата.
«Уже согласован вопрос, чтобы вручать повестки всем, кто пересекает границу и подлежит частичной мобилизации. Соответствующие списки находятся на КПП «Верхний Ларс». К работе уже приступили. Граждан проверяют на наличие оснований на вручение повестки. Дальше гражданин должен сделать выбор. Он может, как и полагается, вернуться в свой военкомат, либо уехать. Но за это предусматривается уголовная ответственность», — высказался замвоенкома.
Протесты против мобилизации в Дагестане:
В телеграм-чате о пересечении российско-грузинской границы через КПП «Верхний Ларс» более 134 тыс. аккаунтов. На пересылку новостей о вручении повесток люди реагировали противоречиво: кто-то писал о том, что всем мужчинам от 18 до 55 лет «дают запрет на выезд из РФ», кто-то: «Категории В, Г и Д проходят все, также много кто А и Б сейчас проходят».
В другом чате на 32 тыс. аккаунтов девушка рассказала, что ее мужа не пустили: «Никакие повестки не вручают! Просто если есть в списках, дали уведомление о том, что осведомлен о невыезде». Другая пользовательница сказала, что «ее друга не пустили, потому что по базе инфа, что ему пришла повестка. Повестку не вручили. Он студент сейчас, но служил срочником, сказали идти в военкомат разбираться. Но мне кажется, это плохой совет». Еще много объявлений о покупке бензина, кто-то спрашивал, как провести осколочную гранату — сувенир с СВО.
26 сентября вице-премьер республики Ирбек Томаев сообщил, что на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей. По его словам, за прошедшую неделю госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек. Также вчера днем республиканская ФСБ пояснила выезд БТР к Верхнему Ларсу: на случай, если люди в очереди решат прорвать границу.
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