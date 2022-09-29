Спикер Госдумы Володин рассказал о запрете выезда тем, кто состоит на воинском учёте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что по закону с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Минобороны РФ позже разъяснило, что есть нюансы

Гражданам РФ, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин. 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).