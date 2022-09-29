Спикер Госдумы Володин рассказал о запрете выезда тем, кто состоит на воинском учёте

Краснодарский край, Вся Россия

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  • КПП на границе с Абхазией © Фото Юга.ру
    КПП на границе с Абхазией © Фото Юга.ру

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что по закону с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Минобороны РФ позже разъяснило, что есть нюансы

Гражданам РФ, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин.

31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).

Володин также отметил, что на информационных ресурсах дают разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. При этом информационным ресурсам 21 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что прямого запрета на пересечение границы нет.

Он посоветовал воздержаться от отпуска заграницей, а лучше всего отдохнуть в Краснодарском крае. Возможно, это заявление было продиктовано тем, что 21 сентября президент объявил частичную мобилизацию. Говорилось, что призовут 300 тыс. военнообязанных. 

UPD: Через 3 час после поста о мобилизации Вячеслав Володин добавил пояснение от Минобороны России. Поскольку мобилизация частичная норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов.

После того как на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией выстроились огромные пробки из желающих выехать, на КПП стали открывать мобильные пункты военкоматов. Сегодня появилась информация, что на границе с Абхазией пограничники могут проверять выезжающих в списках мобилизованных. Однако официально информацию пока не подтвердили.  

Юга.ру рассказывали о ситуации на границе с Грузией. Власти объявили там режим ЧС из-за гуманитарной катастрофы. 

Армия Госдума РФ Призыв Частичная мобилизация для СВО

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