Пограничники получили списки призывников. На границе с Абхазией по ним могут проверять выезжающих

В соцсетях появилась информация, что на границе с Абхазией мужчин стали проверять по спискам призывников. Официально это пока не подтвердили

Гид Илья Романов сообщил, что на КПП Псоу (Абхазия) пограничники начали сверять данные по спискам призывников. Он рассказал, что при пересечении границы старший смены отводит в отдельный кабинет и пробивает данные по поступившим спискам.

По словам мужчины, сверка данных занимает немного времени. Граница работает, людей пропускают.

Журналист Юга.ру обратилась за комментариями в пограничную службу ФСБ Сочи, но там ответили, что не предоставляют информацию о сверке документов.

Сверку документов уже несколько дней проводят на границе с Грузией. Если выясняется, что человек подлежит призыву, то ему вручают повестку. Но по данным РИА «Новости», повестки на КПП «Верхний Ларс» вручают только жителям Северной Осетии.

Также РИА «Новости» со ссылкой на властей РФ сообщили, что пункт мобилизации в ближайшее время развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. А в ночь на 30 сентября для туристов закроют границу с Финляндией.