Пограничники получили списки призывников. На границе с Абхазией по ним могут проверять выезжающих

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соцсетях появилась информация, что на границе с Абхазией мужчин стали проверять по спискам призывников. Официально это пока не подтвердили

Гид Илья Романов сообщил, что на КПП Псоу (Абхазия) пограничники начали сверять данные по спискам призывников. Он рассказал, что при пересечении границы старший смены отводит в отдельный кабинет и пробивает данные по поступившим спискам. 

По словам мужчины, сверка данных занимает немного времени. Граница работает, людей пропускают.

Журналист Юга.ру обратилась за комментариями в пограничную службу ФСБ Сочи, но там ответили, что не предоставляют информацию о сверке документов.

Сверку документов уже несколько дней проводят на границе с Грузией. Если выясняется, что человек подлежит призыву, то ему вручают повестку. Но по данным РИА «Новости», повестки на КПП «Верхний Ларс» вручают только жителям Северной Осетии.

Также РИА «Новости» со ссылкой на властей РФ сообщили, что пункт мобилизации в ближайшее время развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. А в ночь на 30 сентября для туристов закроют границу с Финляндией. 

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 29 сентября в районе границы с Абхазией образовался небольшой затор в 9 баллов. Он начинается от моста через реку Псоу и заканчивается уже на территории Абхазии.

Ранее Юга.ру рассказывали, что мобилизованным или получившим повестку не будут выдавать загранпаспорта. А тут собрали несколько историй о попытках уехать в Грузию из Краснодарского и Ставропольского краев.

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