В указе уточнено, что режим вводится «до особого распоряжения» в Ардонском, Кировском и Пригородном районах республики и в ее столице Владикавказе.

Также указ ограничивает въезд в регион легковых машин, за исключением зарегистрированных в Северной Осетии — Алании, Южной Осетии и Грузии. Запрет не распространяется и на машины граждан с местом жительства (пребывания) в Северной Осетии — Алании.

Еще ограничения не действуют для лиц, едущих в санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы республики и способных подтвердить это документами (например, путевкой или справкой о бронировании мест).