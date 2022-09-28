Из-за гуманитарной катастрофы в Северной Осетии запретили проезд машин из других регионов к границе с Грузией
28 сентября глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности в регионе, «предложив» районным администрациям помочь людям в пробке
В указе уточнено, что режим вводится «до особого распоряжения» в Ардонском, Кировском и Пригородном районах республики и в ее столице Владикавказе.
Также указ ограничивает въезд в регион легковых машин, за исключением зарегистрированных в Северной Осетии — Алании, Южной Осетии и Грузии. Запрет не распространяется и на машины граждан с местом жительства (пребывания) в Северной Осетии — Алании.
Еще ограничения не действуют для лиц, едущих в санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы республики и способных подтвердить это документами (например, путевкой или справкой о бронировании мест).
100 тыс. за проезд и кавказцы, спящие на картонках:
Указ рекомендует республиканскому МВД не пускать легковой транспорт, направляющийся к пропускном пункту «Верхний Ларс». Далее документ предлагает районным администрациям заняться решением гуманитарного коллапса:
- организовать пункты питания, обогрева и отдыха с постоянным запасом еды и питьевой воды;
- создать медицинские пункты;
- обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние.
После объявления мобилизации для СВО в Украине 21 сентября миграционный поток в Грузию резко вырос. Уже 23 сентября в пробке перед КПП «Верхний Ларс» люди стояли до 20 часов. 25 сентября в ней стояло более 2300 машин. 27 сентября местное МВД сообщило, что проезда через границу ожидает около 5,5 тыс. машин. За минувшие сутки ее пересекли 9,5 тыс. человек. За предыдущую неделю госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек.
Люди не раз сообщали о том, что в пробке, растянувшейся на 20 км, негде мыть руки, справлять нужду и купить продукты.
Пробку замедлило то, что 27 сентября власти республики решили развернуть мобилизационный пункт военкомата и выдавать повестки гражданам РФ из любых регионов. Ранее к КПП «Верхний Ларс» подогнали БТР на случай, если люди решат прорвать границу.
Дополнительной причиной замедления пробки стали отдельные допросы беженцев северокавказского происхождения: их держат в очереди по несколько дней, после чего большинству отказывают во въезде. Эта практика началась не в последние дни, а после российско-грузинской войны в августе 2008 года. Однако ситуация кратно ухудшилась из-за роста миграции после 24 февраля и, особенно, после объявления мобилизации неделю назад.
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