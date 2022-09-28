Мобилизованным или получившим повестку не будут выдавать загранпаспорта. Люди с несколькими гражданствами тоже не смогут выехать из страны

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Те, кто получили повестку, не смогут получить загранпаспорт. Что известно об отказах в выезде за пределы страны и регионов

В период частичной мобилизации в России не будут ограничивать выдачу загранпаспортов. Исключением стали только те, кто уже мобилизован или получили повестки. При этом будут выдавать документ, где будет указан срок отказа, сообщили на портале «Объясняем.РФ».

Также по официальным данным в условиях частичной мобилизации не предусматривается запрет на перемещение. Но ранее СМИ сообщали, что в  некоторых регионах запретили покидать субъект тем, кто получил повестки. В Дагестане некоторым категориям мужчин нельзя выехать за пределы города или района даже если они не получили повестку. В Краснодарском крае запрета на выезд и других ограничений нет.

Кроме того, для людей с несколькими гражданствами, которые хотят пересечь границу, будут действовать законы РФ. На них распространяются все права и обязанности, в том числе и по призыву.

Тем, кто купил билеты на поезд, но позже оказался призванным, вернут деньги. Мобилизованные могут сдать билет и получить за него всю сумму даже если покупали «невозвратный» тариф. Также деньги за билет вернут авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Россия» и NordWind.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. После этого люди массово стали искать способы покинуть страну. На авиаперелеты резко возросли цены, а на границе с Грузией скопились огромные пробки. Юга.ру собрали несколько историй о том, как люди пытались уехать в Грузию из Краснодарского и Ставропольского краев после объявления частичной мобилизации для СВО в Украине.  

Призыв Частичная мобилизация для СВО

Новости

«Они уже сегодня убывают для выполнения задач в районы СВО». Адыгея выполнила план по мобилизации
Глава Красноармейского района назвал мобилизованного «предателем» и «треплом». В оперштабе сказали, что мужчину пытались так успокоить
Мобилизованным или получившим повестку не будут выдавать загранпаспорта. Люди с несколькими гражданствами тоже не смогут выехать из страны
Из-за гуманитарной катастрофы в Северной Осетии запретили проезд машин из других регионов к границе с Грузией
В Краснодаре отменили форум «Дело за малым», на котором ранее выступал Илон Маск
Мобилизованного программиста из Краснодара отпустили домой

Лента новостей

«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Сегодня, 14:30
«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Как в Краснодарском крае обеспечивают мобилизованных
Грузинские пограничники запрещают въезд многим северокавказцам
Сегодня, 14:50
Грузинские пограничники запрещают въезд многим северокавказцам
Это началось после войны с Грузией и усилилось с объявлением мобилизации
В Армавире мобилизовали парня без боевого опыта
Вчера, 13:41
В Армавире мобилизовали парня без боевого опыта
У него жена на девятом месяце беременности

Реклама на сайте