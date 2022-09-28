Мобилизованным или получившим повестку не будут выдавать загранпаспорта. Люди с несколькими гражданствами тоже не смогут выехать из страны

Те, кто получили повестку, не смогут получить загранпаспорт. Что известно об отказах в выезде за пределы страны и регионов

В период частичной мобилизации в России не будут ограничивать выдачу загранпаспортов. Исключением стали только те, кто уже мобилизован или получили повестки. При этом будут выдавать документ, где будет указан срок отказа, сообщили на портале «Объясняем.РФ».

Также по официальным данным в условиях частичной мобилизации не предусматривается запрет на перемещение. Но ранее СМИ сообщали, что в некоторых регионах запретили покидать субъект тем, кто получил повестки. В Дагестане некоторым категориям мужчин нельзя выехать за пределы города или района даже если они не получили повестку. В Краснодарском крае запрета на выезд и других ограничений нет.

Кроме того, для людей с несколькими гражданствами, которые хотят пересечь границу, будут действовать законы РФ. На них распространяются все права и обязанности, в том числе и по призыву.

Тем, кто купил билеты на поезд, но позже оказался призванным, вернут деньги. Мобилизованные могут сдать билет и получить за него всю сумму даже если покупали «невозвратный» тариф. Также деньги за билет вернут авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Россия» и NordWind.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. После этого люди массово стали искать способы покинуть страну. На авиаперелеты резко возросли цены, а на границе с Грузией скопились огромные пробки. Юга.ру собрали несколько историй о том, как люди пытались уехать в Грузию из Краснодарского и Ставропольского краев после объявления частичной мобилизации для СВО в Украине.