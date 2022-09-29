«Краснодар» выиграл кубковый матч и возглавил группу. За «быков» дебютировал сын олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова

ФК «Краснодар» на своём поле обыграл «Пари Нижний Новгород». Это был первый домашний матч краснодарцев в Кубке. На игру команда вышла не в оптимальном составе. Тренерский штаб дал отдохнуть лидерам. Из-за этого первый тайм получился упорным, но не результативным.

Во втором тайме на поле появились игроки основы Никита Кривцов и Олакунле Олусегун. Однако, долгое время это тоже не приносило результата. Только под конец матча быки подкараулили ошибку соперника и Джон Кордоба открыл счёт. Первый гол был забит на 85 минуте, а уже на 87-й «быки» удвоили преимущество. Олакунле Олусегун ушёл от нескольких защитников и пробил мимо вратаря — 2-0.

Когда результат был сделан состоялся знаковый дебют. На 90-й минуте на поле вышел 17-летний воспитанник академии Краснодара Александр Кокшаров. Это сын олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова.

«Краснодар» спокойно довёл матч до победы. Она позволила обойти соперника и возглавить таблицу. В другом матче группы московский «Локомотив» разгромил «Химки».

Следующий матч «быки» проведут в чемпионате России против «Крыльев советов». Матч состоится в понедельник 3 октября в Самаре.

О новом игроке клуба Юга.ру рассказывали ранее. ФК «Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Кабо-Верде Кевином Ленини.