«Краснодар» выиграл кубковый матч и возглавил группу. За «быков» дебютировал сын олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова
На стадионе «Краснодара» команду поддержали 15 тысяч болельщиков
ФК «Краснодар» на своём поле обыграл «Пари Нижний Новгород». Это был первый домашний матч краснодарцев в Кубке. На игру команда вышла не в оптимальном составе. Тренерский штаб дал отдохнуть лидерам. Из-за этого первый тайм получился упорным, но не результативным.
Во втором тайме на поле появились игроки основы Никита Кривцов и Олакунле Олусегун. Однако, долгое время это тоже не приносило результата. Только под конец матча быки подкараулили ошибку соперника и Джон Кордоба открыл счёт. Первый гол был забит на 85 минуте, а уже на 87-й «быки» удвоили преимущество. Олакунле Олусегун ушёл от нескольких защитников и пробил мимо вратаря — 2-0.
Когда результат был сделан состоялся знаковый дебют. На 90-й минуте на поле вышел 17-летний воспитанник академии Краснодара Александр Кокшаров. Это сын олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова.
«Краснодар» спокойно довёл матч до победы. Она позволила обойти соперника и возглавить таблицу. В другом матче группы московский «Локомотив» разгромил «Химки».
Следующий матч «быки» проведут в чемпионате России против «Крыльев советов». Матч состоится в понедельник 3 октября в Самаре.
О новом игроке клуба Юга.ру рассказывали ранее. ФК «Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Кабо-Верде Кевином Ленини.