ФК «Краснодар» подписал контракт с новым игроком. В клуб пришёл португальский полузащитник

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/fckrasnodar
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/fckrasnodar

8 сентября пресс-служба ФК «Краснодар» рассказала, что клуб подписал контракт с футболистом сборной Кабо-Верде Кевином Ленини

Российский клуб «Краснодар» и португальский «Шавеш» оформили трансфер Кевина Ленини. 25-летний полузащитник подписал с краснодарским клубом контракт до конца июня 2025 года. Он будет выступать под 16 номером. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро (18 млн рублей).

На правах аренды Ленини успел поиграть за «Анадию» и «Сертаненсе», а 1 июля 2019 года, после окончания контракта с «Оливейренсе», перешел в португальский «Шавеш». 

«Доказав свою состоятельность во втором составе клуба, пробился в основную команду и провел за «Шавеш» 42 матча, отметившись в них одним голом», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Кто он? Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина родился 27 января 1997 года в Прае — столице Кабо-Верде. Обучался футболу в академии кабовердианского клуба «Чаденсе». Затем переехал в Португалию, где дебютировал на профессиональном уровне в «Оливейренсе» 10 октября 2017 года.

После 24 февраля ФК «Краснодар» вынужден был приостановить контракты почти со всеми легионерами, тренером и его командой. При этом, оставшись без сильнейших игроком, клуб закончил сезон на 4 месте в турнирной таблице. Позже три иностранных игрока заявили, что планируют вернуться в краснодарский футбольный клуб в новом сезоне. 

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