ФК «Краснодар» подписал контракт с новым игроком. В клуб пришёл португальский полузащитник

Российский клуб «Краснодар» и португальский «Шавеш» оформили трансфер Кевина Ленини. 25-летний полузащитник подписал с краснодарским клубом контракт до конца июня 2025 года. Он будет выступать под 16 номером. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро (18 млн рублей).

На правах аренды Ленини успел поиграть за «Анадию» и «Сертаненсе», а 1 июля 2019 года, после окончания контракта с «Оливейренсе», перешел в португальский «Шавеш».

«Доказав свою состоятельность во втором составе клуба, пробился в основную команду и провел за «Шавеш» 42 матча, отметившись в них одним голом», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Кто он? Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина родился 27 января 1997 года в Прае — столице Кабо-Верде. Обучался футболу в академии кабовердианского клуба «Чаденсе». Затем переехал в Португалию, где дебютировал на профессиональном уровне в «Оливейренсе» 10 октября 2017 года.