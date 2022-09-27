«Быки» принимают пари. «Краснодар» сыграет в Кубке России с командой «Пари Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Краснодар» проведет первый домашний матч в Кубке России. До этого команда уже провела две встречи на выезде. Одержала одну победу и потерпела поражение. Сейчас «быки» занимают второе место в своей группе отставая на одно очко от нынешнего соперника. «Пари Нижний Новгород» возглавляет группу. Команда выиграла оба стартовых матча в кубке страны.

До этого матча клубы провели между собой 3 игры. Одержали по одной победе при одной ничьей. «Краснодар» сейчас на хорошем ходу. В последних 5 матчах в премьер-лиге одержал 4 победы. Он делит третье место с ЦСКА. У команды из Нижнего Новгорода показатели немного скромнее — 3 победы в последних 5 матчах РПЛ и 10 место в таблице. В случае победы в кубковой встрече «быки» могут возглавить свою группу. По результатам группового этапа в четвертьфинал выходят по 2 команды из каждой группы.

В матче возможно примет участие нападающий «быков» Джон Кордоба. Ранее Юга.ру писали о его дисквалификации на 2 игры РПЛ за оскорбление судей. Кордоба высказал недовольство в адрес арбитров в подтрибунном помещении во время матча с ЦСКА. После этого спортивный директор клуба объявил бойкот телеканалу Матч ТВ. Именно его сотрудники опубликовали видео с футболистом «Краснодара».