В Краснодаре отменили форум «Дело за малым», на котором ранее выступал Илон Маск

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Форум «Дело за малым» в Краснодаре перенесут на 2023 год

В Краснодаре отменили форум «Дело за малым», который должен был проходить 14-15 октября в выставочном центре «Экспоград-Юг». Его планируют провести в 2023 году, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

«Мы видим реальную отдачу от этого события именно в таком формате и не хотим его менять, поэтому в текущей ситуации другого решения, кроме переноса, просто не может быть», — добавил Руппель.

Также вице-губернатор отметил, что власти продолжат поддерживать малый и средний бизнес. По его словам, механизмы помощи в нынешней ситуации уже начали обсуждать.

Напомним, в 2019 году на форуме «Дело за малым» выступил Илон Маск. Он не приехал лично, а подключился по видеосвязи. Маска пригласили с помощью билбордов, которые разместили около офиса SpaceX в Калифорнии.

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