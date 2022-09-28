В Новороссийске горожан попросили покинуть дома из-за ликвидации взрывчаток времен ВОВ

В мэрии Новороссийска сообщили, что 30 сентября в городе будут ликвидировать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Жителей 16 домов попросили покинуть квартиры с 9:00 до 13:00.

Из квартир просят уйти проживающих по адресам:

набережная им. Адмирала Серебрякова № 53а, 57а, 61, 63, 65, 69, 79Б;

улицы Суворовская № 55, 57, 59, 69, 71, 77, 79;

улица Куникова № 1, 5.

Тех, у кого окна выходят на сторону моря, просят оставить их открытыми. В пресс-службе мэрии добавили, что будет обход и специалисты проверят, чтобы в домах никого не осталось.

Также в этот день с 9:00 до 13:00 ограничат движение автомобилей по набережной адмирала Серебрякова на участке от дома № 53 до дома № 59.

Как писали Юга.ру, летом в Новороссийске на день запретили купаться в море из-за ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В 2021 году в городе из-за взрыва авиабомбы времен Великой Отечественной войны в нескольких домах выбило окна.