В Новороссийске горожан попросили покинуть дома из-за ликвидации взрывчаток времен ВОВ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 сентября в Новороссийске буду взрывать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Жителей трех улиц попросили покинуть дома

В мэрии Новороссийска сообщили, что 30 сентября в городе будут ликвидировать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Жителей 16 домов попросили покинуть квартиры с 9:00 до 13:00.

Из квартир просят уйти проживающих по адресам: 

  • набережная им. Адмирала Серебрякова № 53а, 57а, 61, 63, 65, 69, 79Б;
  • улицы Суворовская № 55, 57, 59, 69, 71, 77, 79;
  • улица Куникова № 1, 5.

Тех, у кого окна выходят на сторону моря, просят оставить их открытыми. В пресс-службе мэрии добавили, что будет обход и специалисты проверят, чтобы в домах никого не осталось.

Также в этот день с 9:00 до 13:00 ограничат движение автомобилей по набережной адмирала Серебрякова на участке от дома № 53 до дома № 59.

Как писали Юга.ру, летом в Новороссийске на день запретили купаться в море из-за ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В 2021 году в городе из-за взрыва авиабомбы времен Великой Отечественной войны в нескольких домах выбило окна.

Великая Отечественная война Взрыв Новороссийск

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