В Новороссийске из-за взрыва авиабомбы пострадали дома

Краснодарский край

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20 октября жители Новороссийска сообщили, что из-за ликвидации снаряда повыбивало окна в домах

20 октября в социальных сетях появилась информация о том, что утром в море у Новороссийска уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной Войны. Жители города писали, что слышали взрыв и трясло дома.

На видео попал момент взрыва — в воздух поднялся столб дыма, а от силы удара опрокинуло камеру.

Позже появились сообщения о том, что из-за взрыва у жителей в Мысхако пострадали заборы домов и повыбивало окна. 

В пресс-службе мэрии Новороссийска Юга.ру сообщили, что сотрудники администрации совместно с военно-морской базой обследуют территорию. По итогам проверки примут решение насчет компенсаций жителям пострадавших домов.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что специалисты структуры не занимались обезвреживанием снаряда.

Отметим, что в Новороссийске постоянно находят снаряды. Как писали Юга.ру, в августе в городе ввели режим ЧС из-за торпеды времен Великой Отечественной войны. В марте в Мысхако нашли авиабомбу. Прошлым летом на берегу Новороссийской бухты возле причала обнаружили два боеприпаса. 

Новороссийск Оружие Происшествия

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