В Новороссийске из-за взрыва авиабомбы пострадали дома

20 октября жители Новороссийска сообщили, что из-за ликвидации снаряда повыбивало окна в домах

20 октября в социальных сетях появилась информация о том, что утром в море у Новороссийска уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной Войны. Жители города писали, что слышали взрыв и трясло дома.

На видео попал момент взрыва — в воздух поднялся столб дыма, а от силы удара опрокинуло камеру.