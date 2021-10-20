В Новороссийске из-за взрыва авиабомбы пострадали дома
20 октября жители Новороссийска сообщили, что из-за ликвидации снаряда повыбивало окна в домах
20 октября в социальных сетях появилась информация о том, что утром в море у Новороссийска уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной Войны. Жители города писали, что слышали взрыв и трясло дома.
На видео попал момент взрыва — в воздух поднялся столб дыма, а от силы удара опрокинуло камеру.
Позже появились сообщения о том, что из-за взрыва у жителей в Мысхако пострадали заборы домов и повыбивало окна.
В пресс-службе мэрии Новороссийска Юга.ру сообщили, что сотрудники администрации совместно с военно-морской базой обследуют территорию. По итогам проверки примут решение насчет компенсаций жителям пострадавших домов.
В пресс-службе Росгвардии отметили, что специалисты структуры не занимались обезвреживанием снаряда.
Отметим, что в Новороссийске постоянно находят снаряды. Как писали Юга.ру, в августе в городе ввели режим ЧС из-за торпеды времен Великой Отечественной войны. В марте в Мысхако нашли авиабомбу. Прошлым летом на берегу Новороссийской бухты возле причала обнаружили два боеприпаса.