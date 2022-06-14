В центре Новороссийска на день запретили купаться в море. В акватории взорвут бомбы времен Великой отечественной войны

В мэрии Новороссийска предупредили горожан о ликвидации взрывоопасных предметов, которые нашли в акватории. Поэтому жителям и туристам запретили купаться в море

Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 15 июня в бухте Новороссийска будут «ликвидировать взрывоопасные предметы», обнаруженные в акватории Черного моря. Поэтому местных жителей и туристов просят воздержаться от купания в море с 7:00 до 18:00.

«В связи с возможной угрозой ударной волны на территории г. Новороссийска введен режим локальной ЧС, просим воздержаться от купания в море в районе от Западного мола до мыса Любви», — говорится в сообщении администрации.

О завершении ликвидации боеприпасов сообщат дополнительно.