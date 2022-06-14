В центре Новороссийска на день запретили купаться в море. В акватории взорвут бомбы времен Великой отечественной войны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Новороссийска предупредили горожан о ликвидации взрывоопасных предметов, которые нашли в акватории. Поэтому жителям и туристам запретили купаться в море

Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 15 июня в бухте Новороссийска будут «ликвидировать взрывоопасные предметы», обнаруженные в акватории Черного моря. Поэтому местных жителей и туристов просят воздержаться от купания в море с 7:00 до 18:00.

«В связи с возможной угрозой ударной волны на территории г. Новороссийска введен режим локальной ЧС, просим воздержаться от купания в море в районе от Западного мола до мыса Любви», — говорится в сообщении администрации.

О завершении ликвидации боеприпасов сообщат дополнительно.

  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Что будет с фауной. В связи с тем, что взрывать мины времен Великой Отечественной войны будут в акватории Черного моря, Юга.ру решили спросить у экспертов, что будет с черноморской фауной (особенно с дельфинами) вблизи эпицентра взрыва.

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«Вот был такой фильм «Пес Барбос и необычный кросс», там герои решили ловить рыбу с помощью динамита. Конечно, такие действия не пройдут бесследно. В связи с тем, что дельфины — это более малочисленные обитатели этой территории (они редко заплывают в саму бухту), то маловероятно, что они будут плавать вблизи эпицентра. Больше всего, конечно, пострадают рыбные ресурсы. Еще один момент. Дельфин — это разумное существо, если он услышит звуки взрывов, то он просто уплывет. Трудно точно оценить ущерб, не зная продолжительности этого мероприятия и типа боеприпасов. Но полностью исключать его нельзя», — рассказал Юга.ру старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, кандидат биологических наук Института океанологии им.П.П.Ширшова РАН Александр Агафонов. 

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске в 2021 году из-за взрыва авиабомбы времен Великой Отечественной войны пострадали несколько домов. В них выбило окна взрывной волной.

Новороссийск Черное море

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