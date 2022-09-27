«Кресты как огни маяка». Под Анапой построят новый храм

Краснодарский край

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  • Свято-Воздвиженский храм © Телеграм-канал Анапское Черноморье https://t.me/anapanovosti/19876
    Свято-Воздвиженский храм © Телеграм-канал Анапское Черноморье https://t.me/anapanovosti/19876

Его возведут на горе у поселка Супсех. Сейчас там установлен поклонный крест

В Анапе освятили закладной камень. На его месте должен появиться Свято-Воздвиженский храм. Его проект уже готов. Храм должен стать частью комплекса. Рядом с ним планируют построить амфитеатр для православных мероприятий и смотровую площадку с видом на Анапу. Об этом сообщает местная администрация. 

«Храм будет высоким, порядка 50 метров. Его уникальной особенностью станут витражи с четырех сторон в форме крестов с яркой подсветкой. В темное время кресты, как огни маяка, будут видны издалека», — рассказал мэр города Василий Швец.  

Земли рядом с будущим храмом закрепят за Новороссийской епархией. На них помимо прочего планируют высадить сосны и виноградники.

Ранее Юга.ру писали о том, что патриарх Кирилл поскользнулся и упал на освящении храма в Новороссийске. А в сочинском аэропорту установили молитвенные зоны для всех конфессий. 

Анапа Православие Строительство Церковь

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