«Кресты как огни маяка». Под Анапой построят новый храм

Его возведут на горе у поселка Супсех. Сейчас там установлен поклонный крест

В Анапе освятили закладной камень. На его месте должен появиться Свято-Воздвиженский храм. Его проект уже готов. Храм должен стать частью комплекса. Рядом с ним планируют построить амфитеатр для православных мероприятий и смотровую площадку с видом на Анапу. Об этом сообщает местная администрация.

«Храм будет высоким, порядка 50 метров. Его уникальной особенностью станут витражи с четырех сторон в форме крестов с яркой подсветкой. В темное время кресты, как огни маяка, будут видны издалека», — рассказал мэр города Василий Швец.

Земли рядом с будущим храмом закрепят за Новороссийской епархией. На них помимо прочего планируют высадить сосны и виноградники.

Ранее Юга.ру писали о том, что патриарх Кирилл поскользнулся и упал на освящении храма в Новороссийске. А в сочинском аэропорту установили молитвенные зоны для всех конфессий.