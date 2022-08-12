В аэропорту Сочи открыли молитвенные зоны

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала «Аэропорты Юга», t.me/SouthAirports
    © Скриншот телеграм-канала «Аэропорты Юга», t.me/SouthAirports

В сочинском аэропорту установили молитвенные зоны для всех конфессий

В пресс-службе компании «Аэродинамика» рассказали, что установили в аэропорту Сочи места для молитв. Специальное пространство сделали для представителей всех религий.

«Сейчас, когда из сочинского аэропорта открылись рейсы в Тель-Авив, города Турции, ОАЭ, Египет, Азербайджан, Киргизию и Узбекистан, важность появления таких мест сильно возросла. Для жителей иностранных государств, многие из которых являются ревностными верующими, посещение молитвенных зон в определенные часы крайне важно», — отметили в компании.

Всего таких зон три:

  • православная часовня в терминале С2 в зоне регистрации международных вылетов напротив стоек регистрации 48-54. Там есть иконостас, молитвенные тексты и небольшая церковная лавка;
  • молитвенное место для разных конфессий в секторе прилета международных линий С1. Оно огорожено ширмой, а внутри постелили ковролин.
  • Еще одно такое же место для представителей различных религий расположили в стерильной зоне С2 возле выходов 25-26.

Напомним, аэропорты Кубани, кроме сочинского, не работают с 24 февраля. Из города-курорта можно вылететь за рубеж и по стране.

Аэропорты Религия Сочи

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