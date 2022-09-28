В Абинске представили систему промышленной кибербезопасности на предприятии чёрной металлургии

22 сентября на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе прошла встреча с экспертами «Лаборатории Касперского» и других металлургических и промышленных предприятий на тему информационной безопасности

Металлургический холдинг «Новосталь-М», в состав которого входит Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ), начал переход на отечественное ПО ещё несколько лет назад. Об опыте внедрения решений «Лаборатории Касперского» и построении на его основе комплексной эффективной системы информационной безопасности (ИБ) рассказали непосредственно на площадке АЭМЗ.

После экскурсии по производственным цехам предприятия участники встречи обсудили, какими решениями отечественного разработчика активно пользуется служба ИБ завода. АЭМЗ сотрудничает с «Лабораторией Касперского» с 2018 года, и на сегодняшний день в работу внедрили больше 10 продуктов компании для защиты корпоративного и промышленного сегментов, интегрированных в единую комплексную систему ИБ.

«Сейчас отечественные разработчики могут предложить не менее качественные решения, чем зарубежные компании. Например, «Лаборатория Касперского» обеспечивает своим клиентам надёжную информационную защиту на основе передовых технологий и актуальных аналитических данных об угрозах, помогая обеспечивать непрерывность технологических процессов и устойчивость бизнеса», — отметил начальник управления информационной безопасности ООО «Новосталь-М» Артём Садовский.

АЭМЗ уже использует все лучшие наработки в области промышленной кибербезопасности и является центром компетенций по ИБ холдинга «Новосталь-М». На заводе не только полностью построили систему ИБ на базе отечественных технологий, но и укомплектовали штат квалифицированными специалистами по каждому направлению, а также приобрели ключевые компетенции по всем внедрённым продуктам.

«Новосталь-М» планирует масштабировать работы по информационной безопасности на новые предприятия холдинга, завершить внедрение продуктов «Лаборатории Касперского» на всех производственных площадках АЭМЗ, а Kaspersky EDR — в управляющей компании холдинга.

Металлургический холдинг «Новосталь-М» объединяет два крупных промышленных предприятия: градообразующее ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» (Краснодарский край) и АО «Металлургический Завод Балаково» (Саратовская область). Холдинг производит более 2,8 млн тонн стали в год.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод — один из крупнейших промышленных экспортеров ЮФО, занимающий первое место в России по экспорту бунтовой арматуры и катанки. На заводе трудится более 4,3 тыс. человек.