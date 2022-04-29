АЭМЗ поучаствовал в фестивале «С места в карьеру» в КубГУ

28 апреля представители Абинского электрометаллургического завода посетили Кубанский государственный университет в рамках фестиваля «С места в карьеру»

28 апреля 2022 года в КубГУ прошел карьерный интенсив «С места в карьеру», организованный российским обществом «Знание». Он направлен на поддержку молодежи при выборе карьерного пути и развитие востребованных на рынке труда навыков.

В рамках интенсива эксперты региональных производств поделились со студентами опытом работы, провели мастер-классы, презентации и практикумы.

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Сотрудники АЭМЗ показали студентам ролик о предприятии, рассказали о деятельности компании и трудоустройстве на заводе. Кубань — традиционно аграрный регион, и обучение металлургическим профессиям здесь практически не развито. Поэтому специалисты приезжают работать на Абинский завод со всей России.

АЭМЗ — крупнейший на Кубани электрометаллургический завод, он работает с 2010 года. Основная продукция — арматура. На предприятии есть электросталеплавильный, сортопрокатный и метизные цеха и кислородный завод.

Компании нужны сотрудники специальностей, которым учат в краевых вузах и техникумах, например инженеры КИПиА, механики и электромонтеры, слесари и сварщики, машинисты кранов и погрузочной техники, IT-специалисты.

АЭМЗ создал собственный учебный центр по подготовке рабочих профессий — здесь будущие сотрудники могут пройти подготовку, переподготовку или повысить свою квалификацию.