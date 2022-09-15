Игрока «Краснодара» дисквалифицировали за высказывание на испанском языке. По мнению клуба, всему виной донос журналистов
Генеральный директор ФК «Краснодар» прокомментировал дисквалификацию игрока Джона Кордобы на два матча
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча из-за высказываний в раздевалке после игры с ЦСКА. 10 сентября в Москве «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Первые три мяча краснодарцам забили с пенальти, два из которых были назначены в первом тайме. В перерыве в раздевалке Кордоба эмоционально высказался о работе судей на испанском языке.
«Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нем»,— прокомментировал гендиректор клуба Владимир Хашиг.
Он подчеркнул, что свои эмоции футболист высказал не на русском языке и без употребления нецензурных слов. Этот момент, по словам гендиректора клуба, сняли репортеры «Матч ТВ», когда футболист их не видел. Сотрудники канала сделали перевод его высказываний на русский и отправили в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В итоге Кордобу дисквалифицировали.
Владимир Хашиг отметил, что клуб считает это доносительством, поэтому прекращает «всяческие контакты с Матч ТВ, кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и Матч ТВ».
Ранее Юга.ру рассказывали, что по решению РФС «Краснодар» выплатит 200 тыс. рублей за то, что владелец клуба Сергей Галицкий зашёл в судейскую после матча.