Игрока «Краснодара» дисквалифицировали за высказывание на испанском языке. По мнению клуба, всему виной донос журналистов

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча из-за высказываний в раздевалке после игры с ЦСКА. 10 сентября в Москве «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Первые три мяча краснодарцам забили с пенальти, два из которых были назначены в первом тайме. В перерыве в раздевалке Кордоба эмоционально высказался о работе судей на испанском языке.

«Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нем»,— прокомментировал гендиректор клуба Владимир Хашиг.

Он подчеркнул, что свои эмоции футболист высказал не на русском языке и без употребления нецензурных слов. Этот момент, по словам гендиректора клуба, сняли репортеры «Матч ТВ», когда футболист их не видел. Сотрудники канала сделали перевод его высказываний на русский и отправили в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В итоге Кордобу дисквалифицировали.

Владимир Хашиг отметил, что клуб считает это доносительством, поэтому прекращает «всяческие контакты с Матч ТВ, кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и Матч ТВ».

Ранее Юга.ру рассказывали, что по решению РФС «Краснодар» выплатит 200 тыс. рублей за то, что владелец клуба Сергей Галицкий зашёл в судейскую после матча.