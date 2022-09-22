На митингах против мобилизации в Краснодарском крае задержали не менее двух десятков человек. В Краснодаре при перевозке сломался автозак

21 сентября жители Кубани вышли на улицы Краснодара и Сочи, чтобы выразить своё мнение о частичной мобилизации

Возле Александровской арки собрались 60-70 человек. Плакатов ни у кого не было, люди стояли молча. Спустя час полицейские начали задержания.

По словам самих полицейских, они отвели в автозаки 22 человека. Одна из машин сломалась, поэтому долго не могла отъехать.

Также на акции хотели задержать мужчину с ребёнком. В итоге он передал сына жене и проследовал в патрульную машину для проверки документов.

После выхода из отделения задержанные сообщили журналисту Юга.ру, что у всех взяли письменные объяснения, административные протоколы не составили.