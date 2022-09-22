На митингах против мобилизации в Краснодарском крае задержали не менее двух десятков человек. В Краснодаре при перевозке сломался автозак

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Акция в Краснодаре против мобилизации 21.09.2022 © Фото Валерии Кирсановой
    Акция в Краснодаре против мобилизации 21.09.2022 © Фото Валерии Кирсановой

21 сентября жители Кубани вышли на улицы Краснодара и Сочи, чтобы выразить своё мнение о частичной мобилизации

21 сентября 2022 Путин объявил частичную мобилизацию. Вечером в Краснодаре прошла акция протеста.

Возле Александровской арки собрались 60-70 человек. Плакатов ни у кого не было, люди стояли молча. Спустя час полицейские начали задержания.

По словам самих полицейских, они отвели в автозаки 22 человека. Одна из машин сломалась, поэтому долго не могла отъехать.

Также на акции хотели задержать мужчину с ребёнком. В итоге он передал сына жене и проследовал в патрульную машину для проверки документов.

После выхода из отделения задержанные сообщили журналисту Юга.ру, что у всех взяли письменные объяснения, административные протоколы не составили.

  • Возле отделения полиции на улице Садовой © Фото Валерии Кирсановой
    Возле отделения полиции на улице Садовой © Фото Валерии Кирсановой

Накануне акции прошли в 38 городах России, включая  Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Жесткие задержания были в столице и в Петербурге. В московских ОВД нескольким молодым людям вручили повестки в военкоматы, сообщили в «ОВД-Инфо»*.

Ранее Юга.ру писали о том, что думают краснодарские мужчины об объявленной мобилизации.

* Внесён в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

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На митингах против мобилизации в Краснодарском крае задержали не менее двух десятков человек. В Краснодаре при перевозке сломался автозак
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