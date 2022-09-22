На митингах против мобилизации в Краснодарском крае задержали не менее двух десятков человек. В Краснодаре при перевозке сломался автозак
21 сентября жители Кубани вышли на улицы Краснодара и Сочи, чтобы выразить своё мнение о частичной мобилизации
21 сентября 2022 Путин объявил частичную мобилизацию. Вечером в Краснодаре прошла акция протеста.
Возле Александровской арки собрались 60-70 человек. Плакатов ни у кого не было, люди стояли молча. Спустя час полицейские начали задержания.
По словам самих полицейских, они отвели в автозаки 22 человека. Одна из машин сломалась, поэтому долго не могла отъехать.
Также на акции хотели задержать мужчину с ребёнком. В итоге он передал сына жене и проследовал в патрульную машину для проверки документов.
После выхода из отделения задержанные сообщили журналисту Юга.ру, что у всех взяли письменные объяснения, административные протоколы не составили.
Накануне акции прошли в 38 городах России, включая Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Жесткие задержания были в столице и в Петербурге. В московских ОВД нескольким молодым людям вручили повестки в военкоматы, сообщили в «ОВД-Инфо»*.
Ранее Юга.ру писали о том, что думают краснодарские мужчины об объявленной мобилизации.
* Внесён в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.