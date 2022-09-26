В Дагестане жители вышли на стихийные акции протеста. В одном из сёл перекрыли федеральную трассу

Дагестан

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Спросите у Расула», t.me/askrasul
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Спросите у Расула», t.me/askrasul

В дагестанском селе Эндирей полиция выстрелами в воздух пыталась разогнать митинги против мобилизации

Жители Дагестана начали выходить на акции протеста против мобилизации. Митинги происходили в Махачкале и под Хасавюртом. Акции сопровождались конфликтами с полицейскими и перекрытием дорог.

Днем 25 сентября протесты начались в Махачкале. Среди митингующих было много женщин. На видео из соцсетей собравшиеся кричали антивоенные лозунги. По данным телеграм-канала «Черновик», акция прошла на углу проспектов Ярагского и Расула Гамзатова. Также сообщалось, что полицейские избили нескольких мужчин, а у журналистов забрали телефоны.

Затем протесты продолжились в селе Эндирей Хасавюртовского района. Жители перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала. На опубликованных видео слышны выстрели в воздух. В телеграм-каналах писали, что таким способом полиция пыталась разогнать митингующих. 

Официальных комментариев от МВД республики нет. Но уполномоченный по правам человека в Дагестане написал в своем телеграм-канале, что все произошедшее стало следствием ошибок, допущенных при частичной мобилизации:

«Много случаев набора лиц, которые не попадают под заявленные критерии. Каждый призывник должен быть рассмотрен индивидуально».

Ранее Юга.ру рассказывали, что митинги против частичной мобилизации прошли в Краснодаре. Задержала около 20 человек.

Митинги политика Частичная мобилизация для СВО

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