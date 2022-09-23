В Краснодаре закончили ремонт Тропы здоровья около парка 30-летия Победы

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала мэрии Краснодара, t.me/krdru
    © Скриншот телеграм-канала мэрии Краснодара, t.me/krdru

На Тропе здоровья в Краснодаре уложили новое покрытие

В районе парка 30-летия Победы закончили ремонтировать Тропу здоровья. На дорожке длиной 800 метров уложили новое покрытие, нанесли разметку и установили бордюры.

К декабрю в мэрии пообещали установить вдоль тропы 15 лавочек и урны. Всего отремонтированный участок составляет 2,8 тыс. кв метров.

Юга.ру писали, что Тропу здоровья начали ремонтировать в августе. Её собирались привести в порядок ещё в 2021 году, но тогда этот участок не принадлежал муниципалитету.

Также в Краснодаре согласовали дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара. Проект откорректировали в соответствии с замечаниямии горожан.  Краснодарцы попросили уменьшить количество резиновых покрытий и высадить больше деревьев.

Благоустройство Велоспорт Краснодар Парки

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В Краснодаре закончили ремонт Тропы здоровья около парка 30-летия Победы
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