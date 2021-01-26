В мэрии Краснодара объяснили, почему не могут благоустроить Тропу здоровья

Тропа здоровья находится в парке 30-летия Победы. Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что властям удалось поставить фонари на тропе. Однако на участке следует сделать полноценную беговую прорезиненную дорожку. Но пока к благоустройству территории не получается приступить из-за того, что земля стала частной.

Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов отметил, что ранее администрация края передала территорию в аренду. Позже права по договору передали мэрии. Арендатор земельного участка обратился в суд, чтобы добиться передачи земли в собственность. В рамках судебного разбирательства участок хотели забрать и в муниципальную собственность, однако суд отменил это решение. Также арендатору предлагали добровольно передать ту часть участка, на которой находится Тропа здоровья, однако он отказался.

«Если они судятся, хотят быть арендаторами земельного участка, пусть тогда и приводят все в надлежащее состояние. Они же ничего не делают. То есть общественная территория, любимая горожанами, всю жизнь там люди отдыхали, прогуливались. Я не понимаю, как это могло так произойти, что ушла земля», — ответил Первышов.

Глава города привел в пример улицу Московскую, на которой муниципалитету удалось вернуть землю, чтобы начать там строительство трамвайной ветки. Он добавил, что тропа Здоровья — это зеленая общественная зона по Генплану. Мэр поручил снова обратиться в суд с иском, основываясь на этом факте.