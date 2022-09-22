На трассе Джубга — Абхазия отложили ремонт из-за большого потока машин

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В районе Батумского шоссе на трассе А-147 в Сочи приостановили ремонт

На участке 159 км — 161 км трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией решили отложить ремонт. Причиной стала высокая интенсивность движения, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

«Ввиду высокой интенсивности движения, сохраняющейся и после завершения курортного сезона, федеральные дорожники приняли решение перенести срок начала работ. Ввод реверсивного движения здесь создает большие пробки на двухполосной дороге, не снижающийся транспортный поток делает движение крайне затрудненным», — добавили в пресс-службе. 

  • Участок 159 км трассы А-147 © Скриншот «Яндекс.Карт»
    Участок 159 км трассы А-147 © Скриншот «Яндекс.Карт»

Работы отложили до конца месяца и планируют вернуться к ним в первых числах октября. Ранее Юга.ру рассказывали, что этот участок начали ремонтировать с 20 сентября.

Отметим, 21 сентября в Сочи зафиксировали 10-балльные пробки На пропускном пункте Псоу образовался затор в 9 баллов. Пробка там все еще сохраняется.

  • Граница с Абхазией © Скриншот «Яндекс.Карт»
    Граница с Абхазией © Скриншот «Яндекс.Карт»

Также напомним, что прямого запрета на выезд из России нет. Ограничение начинает действовать с момента получения повестки. Граница с Абхазией работает без ограничений на пересечение.

Дороги Пробки Ремонт дорог Сочи

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На трассе Джубга — Абхазия отложили ремонт из-за большого потока машин
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