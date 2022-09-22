В Краснодаре сократили программу празднования Дня города

В программе Дня города остались только культурно-патриотические мероприятия, все они пройдут в субботу 24 сентября

Утром 22 сентября мэрия Краснодара опубликовала информацию о том, что решено сократить программу празднования Дня города. Напомним, на прошлой неделе после заявления патриотически настроенных активистов и нескольких депутатов Госдумы из программы убрали вечерний салют и шоу-дронов.

Сейчас все мероприятия пройдут в один день — 24 сентября. Начнется праздник в 10:00 с торжественной церемонии поднятия флага Краснодара на главной городской площади. С воскресенья на субботу перенесли патриотический фестиваль «Город Героев». Он пройдет на площади перед выставочным залом Боевой Славы. Начало концерта в 14:00.

«История города, как и нашей страны, богата на счастливые события, но на долю Краснодара выпало и немало испытаний. Но объединившись краснодарцы всегда проходили через трудности мужественно и с самоотдачей. Продолжали трудиться и развивать наш город. Этот лейтмотив мы и закладываем в нашу концертную программу», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Вчера стало известно о том, что в Апшеронске отменили празднования Дня города и района и перенесли их на неопределенную дату. В качестве причины назвали специальную военную операцию. На прошлой неделе от фейерверков в честь Дня города отказались в Тимашевске и Лабинске.

Сокращение или отмена праздничных мероприятий сейчас идет в большинстве городов России.