В Чёрном море прошел шторм. В Геленджике после непогоды пришлось чистить пляжи от водорослей

Краснодарский край

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  • Геленджик © Фото Alex Kuimov, pixabay.com
    Геленджик © Фото Alex Kuimov, pixabay.com

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по непогоде до 23 сентября. В Геленджике коммунальщики только очистили пляжи от водорослей после предыдущего шторма

В Краснодарском крае продлили действие штормовое предупреждения до 23 сентября. В крае возможно усиление ветра, сильные дожди с грозой.

В Сочи в понедельник прошли ливни, улицы курорта затопило, на море рекомендовали не купаться. Непогода была и в Геленджике. После шторма на берег выбросило большое количество водорослей. 

20 сентября пресс-служба муниципального центра управления городом отчиталась, что все пляжи в городе убрали. 

«Коммунальные службы, а также арендаторы пляжных территорий собрали растительность в кучи и день пришлось выждать, когда они просохнут. Собирать водоросли мокрыми, значит увеличивать вес этого мусора практически вдвое. Рассказываем об этом потому, что в выходные дни мы получили целый ряд обращений от жителей и гостей курорта о том, что отдыхать на пляжах Геленджика им мешают водоросли», — рассказали в МЦУ Геленджика.

В выходные Юга.ру писали, что в Анапе пляжи заполнены отдыхающими. В воскресенье температура воздуха на курортах приблизилась к 40 °C.

Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море Штормовые предупреждения

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В Чёрном море прошел шторм. В Геленджике после непогоды пришлось чистить пляжи от водорослей
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