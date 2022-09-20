Через Краснодарский край и Адыгею пройдёт кругосветная экспедиция

Из автомузея «Автомобили мира» в Москве 19 сентября стартовала первая кругосветная экспедиция «Вокруг света через Северный Кавказ». Её тематический этап Кавказ Gran Turismo «От наследия предков к памяти потомков» пройдет через юг и северокавказские регионы до 4 октября, сообщил ТАСС.

Важными пунктами этапа станут Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Воронежская области, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан и Северная Осетия.

Задачами экспедиции стали исследовательская деятельность и интерес сохранения исторической и культурной идентичности Северного Кавказа. А в местах остановки участники экспедиции посадят рощи и аллеи секвойи. Им дадут названия в честь выдающихся людей, прославивших свою малую Родину.

Ранее Юга.ру рассказывали, что путешественник Федор Конюхов отправился из Архангельска в полет на мотопараплане. Он должен был пролететь над Краснодаром и Новороссийском. Но через две недели Конюхов прервал экспедицию.