Федор Конюхов приземлится в Новороссийске после трансконтинентального перелета на мотопараплане

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

22 июня в Новороссийск на мотопараплане прилетит Федор Конюхов. В городе он завершит перелет от Белого моря к Черному

Путешественник Федор Конюхов 5 июня из Архангельска отправится в полет на мотопараплане протяженностью 3 тыс. км. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным за 2,5 недели они планируют пересечь маршрут от Белого моря до Черного.

Вместе они пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Планируется, что в Москву они прибудут 12 июня в День России, а завершат экспедицию в Новороссийске 22 июня.

Кроме того, Конюхов и Потапкин хотят побить мировой рекорд и пролететь 500 км без посадки. Действующий рекорд установил польский спортсмен, пролетев 427 км, говорится на сайте Конюхова.

Экспедиция пройдет в поддержку федерального проекта «Чистая Арктика» и станет подготовительным этапом к первому в истории полету к Северному полюсу на мотопараплане.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Конюхов отправился в экспедицию по Крыму вместе со студентами Севастопольского государственного университета.

Новороссийск путешествия

Новости

Федор Конюхов приземлится в Новороссийске после трансконтинентального перелета на мотопараплане
В Армавире легковушка попала под многотонный грузовик. Есть погибший
В Краснодарском крае началось потепление
В Краснодаре из-за ремонта путей 25 и 26 мая изменятся маршруты шести трамваев
Мэр Краснодара поручил быстрее строить спорткомплекс на Вавилова из-за отставания от графика. Задержки с этим объектом были еще до строительства
На Кубани обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации из краевого бюджета. Но помощь получат не все

Лента новостей

5 квартир в исторических зданиях Краснодара
Вчера, 14:13
5 квартир в исторических зданиях Краснодара
На «Авито» продают жилье в памятниках культуры
Берег умирающих дельфинов
24 мая, 17:48
Берег умирающих дельфинов
Почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти
Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей
Вчера, 16:10
Власти Краснодара в третий раз пообещали точно построить ливневку на улице, которую постоянно топит после дождей

Реклама на сайте