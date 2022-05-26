Федор Конюхов приземлится в Новороссийске после трансконтинентального перелета на мотопараплане

22 июня в Новороссийск на мотопараплане прилетит Федор Конюхов. В городе он завершит перелет от Белого моря к Черному

Путешественник Федор Конюхов 5 июня из Архангельска отправится в полет на мотопараплане протяженностью 3 тыс. км. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным за 2,5 недели они планируют пересечь маршрут от Белого моря до Черного.

Вместе они пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Планируется, что в Москву они прибудут 12 июня в День России, а завершат экспедицию в Новороссийске 22 июня.

Кроме того, Конюхов и Потапкин хотят побить мировой рекорд и пролететь 500 км без посадки. Действующий рекорд установил польский спортсмен, пролетев 427 км, говорится на сайте Конюхова.

Экспедиция пройдет в поддержку федерального проекта «Чистая Арктика» и станет подготовительным этапом к первому в истории полету к Северному полюсу на мотопараплане.