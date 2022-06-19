Путешественник Федор Конюхов не прилетит в Новороссийск, как планировал

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Фёдор Конюхов летит на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск © Телеграм-канал Фёдора Конюхова, T.me/konyukhovfedor
    Фёдор Конюхов летит на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск © Телеграм-канал Фёдора Конюхова, T.me/konyukhovfedor

Всемирно известный путешественник Федор Конюхов прервал свою экспедицию к Черному морю и не посетит Новороссийск

19 июня стало известно, что обладатель десятков мировых рекордов в сфере экстремального туризма Федор Конюхов вынужденно уехал в Москву по личным обстоятельствам. Он должен был прибыть в город 22 июня на мотопараплане в рамках путешествия из Архаргельска, который должен был стать самым протяженным в истории. 

Однако команда клуба СЛА «Игра гравитации» продолжает запланированный маршрут и завершит его на территории мемориального комплекса Малая земля в Новороссийске.

Как писали Юга.ру, Фёдор Конюхов 5 июня отправился на старт новой экспедиции, в ходе которой планировал установить два новых экстремальных достижения. 

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