В Краснодарском крае задержали активистов, которые фотографировали могилы погибших военных

В Тихорецке на кладбище полицейские задержали двух активистов. Они собирали информацию о военных, которые погибли на территории Украины

Сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что администратора канала «Титушки в Краснодаре» Виталия Вотановского и активиста Виктора Чирикова задержали полицейские в Тихорецке. Они собирали информацию о погибших военных на территории Украины.

Как рассказал Виталий Вотановский, полицейские отвезли их в участок на разговор.

«Они это называли не задержанием, а что мы добровольно согласились с ними проехать и побеседовать», — рассказал Вотановский.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что материал о задержании Вотановского не зарегистрирован.

По словам активиста, во время беседы полицейские угрожали. Задержанные вынуждены были заполнить опросный лист. Несмотря на это, Виталий Вотановский заявил, что продолжит свою деятельсность. Уезжать из страны активист не планирует.

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