«В квартире были жена и дети». У краснодарского урбаниста Мирослава Вальковича прошли обыски

8 сентября стало известно о том, что у краснодарского урбаниста и бывшего координатора местного «Штаба Навального*» прошли обыски. Мирослава Вальковича опросили правоохранители

8 сентября днём в анонимных телеграм-каналах появилась информация о том, что дома у Мирослава Вальковича прошли обыски. Гражданский активист ведёт свой телеграм-канал, где высказывается о проблемах городской среды Краснодара, различных инициативах по благоустройству города.

С поста координатора «Штаба Навального*» в Краснодаре он ушёл ещё в 2018 году. Корреспондент Юга.ру связалась с Мирославом, который подтвердил информацию об обысках и сообщил, что сейчас его будут опрашивать правоохранители.

«Обыск был. Подробностей не знаю — я в этот момент был в другом городе, в квартире были жена и дети. Буквально сейчас меня будут опрашивать» , — прокомментировал он ситуацию.

В телеграм-каналах также писали, что обыски у Вальковича связаны с делом депутата Пономарёва**. О серии обысков мы писали ранее.

Утром 8 сентября силовики пришли к активистам и журналистам в Москве, Ростове-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурге. Все они якобы были связаны с опальным депутатом.

«К Пономареву** никакого отношения я не имею. Буду выяснять. Сам знаю все из СМИ», — рассказал Валькович.

В 17:47 Мирослав Валькович опубликовал пост в своём телеграм-канале после общения с правоохранителями.

«Наконец появилась возможность подробней рассказать. Сегодня утром прошёл обыск у меня в квартире, пока я находился в Славянске-на-Кубани. Дома были только жена, дети и тёща. По результатам ничего экстремистского или компрометирующего не обнаружили, изъяли только ноутбук.

Только что вернулся с допроса. В мой адрес никаких дел не возбуждено, я прохожу свидетелем (и даже не спрашивайте, почему у нас у свидетелей обыски проводят) по делу Ильи Пономарёва**. Честное слово — был удивлен. С ним вообще не знаком, знать не знаю (да и желания нет).

Спрашивали, владею ли я какой-то информацией про СВО и передавал ли я эту информацию Пономарёву**.

Слушайте, во-первых, я вообще не обладаю какой либо информацией о том, что происходит сейчас на территории Украины. Как вы заметили, я немного про другое. Я обладаю информацией про тротуар на Лаперуза, понимаю, что происходит с Южным скоростным периметром, но о событиях с СВО — не особо интересуюсь, поскольку как я говорил ранее, увы, никак на них повлиять не могу.

Во-вторых, даже если бы и обладал какой либо информацией — в последнюю очередь стал бы про это рассказывать, тем более человеку, с которым даже не знаком. Я вполне трезво оцениваю существующую ситуацию.

И да, официально — никаких анонимных пабликов и каналов я не веду. У меня на свой времени и рук не хватает. Так что надеюсь, вскоре вопрос будет окончательно закрыт».

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что выясняют информацию о прошедших обысках.

* организация признана экстремистской, запрещена в России

** признан иноагентом